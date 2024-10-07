Постраждала стверджує, що під час конфлікту їй розбили смартфон, і продемонструвала, що камери пристрою пошкоджені.

У центрі Сміли, що на Черкащині, відбувся конфлікт між вагітною жінкою та представником територіального центру комплектування.

Про кофлікт жінка з нікнеймом Vira Ana-Tolina розповіла в Фейсбук та показала відео.

Конфлікт стався в центрі міста, біля кав'ярні, під час прямої трансляції, яку вела блогерка на своїй сторінці у Facebook. Поліція та представники ТЦК вже відреагували на інцидент.

Жінка з нікнеймом Vira Ana-Tolina розповідала про те, що працівник ТЦК у робочий час сидить з чашкою кави чи чаю. Їй це не сподобалося, і вона підійшла до чоловіка, запитуючи, чому він не на своєму робочому місці. У відповідь чоловік вибив у жінки телефон з рук, а коли вона підняла його, намагався ще раз його відібрати.

Постраждала стверджує, що під час конфлікту їй розбили смартфон, і продемонструвала, що камери пристрою пошкоджені.

"Вони тут заодно всі абсолютно", - сказала вона, додавши, що у них там "мутки з ТЦК і місцевою радою".

Під час трансляції жінка також зайшла до кав'ярні, де, за її словами, були присутні й інші блогери. Коли чоловік у військовій формі штовхнув її, вона повідомила, що вагітна. Після цього жінка викликала поліцію.

Поліція відреагувала на інцидент і вже розпочала перевірку його обставин. В рамках розслідування правоохоронці з'ясовують деталі конфлікту та визначають правову кваліфікацію події.

За даними видання "Про все Черкаси", військовослужбовець, який з'являється у відео, є заступником керівника ТЦК. У цей час він перебував на лікарняному після участі в бойових діях на фронті з 30 вересня. ТЦК підтвердив цю інформацію.

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