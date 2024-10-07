Пострадавшая утверждает, что во время конфликта ей разбили смартфон и продемонстрировала, что камеры устройства повреждены.

В центре Смелы Черкасской области произошел конфликт между беременной женщиной и представителем территориального центра комплектования.

О конфликте женщина с никнеймом Vira Ana-Tolina рассказала в Фейсбуке и показала видео.

Конфликт произошел в центре города, возле кофейни, во время прямой трансляции, которую вела блоггерша на своей странице в Facebook. Полиция и представители ТЦК уже отреагировали на инцидент.

Женщина с никнеймом Vira Ana-Tolina рассказывала о том, что работник ТЦК сидит в рабочее время с чашкой кофе или чая. Ей это не понравилось, и она подошла к мужчине, спрашивая, почему он не на своем рабочем месте. В ответ мужчина выбил у женщины телефон из рук, а когда она подняла его, пытался снова отобрать его.

Пострадавшая утверждает, что во время конфликта ей разбили смартфон и продемонстрировала, что камеры устройства повреждены.

"Они здесь заодно все абсолютно", - сказала она, добавив, что у них там "мутки с ТЦК и местным советом".

Во время трансляции женщина также зашла в кафе, где, по ее словам, присутствовали и другие блоггеры. Когда мужчина в военной форме толкнул ее, она сообщила, что беременна. После этого женщина вызвала полицию.

Полиция отреагировала на инцидент и уже приступила к проверке его обстоятельств. В рамках расследования правоохранители выясняют детали конфликта и определяют правовую квалификацию происшествия.

По данным издания "Обо всем Черкассах", появляющийся в видео военнослужащий является заместителем руководителя ТЦК. В настоящее время он находился на больничном после участия в боевых действиях на фронте с 30 сентября. ТЦК подтвердил эту информацию.

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