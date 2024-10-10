Он пытался избежать призыва, укрывшись от представителей территориального центра комплектования ( ТЦК ) в своем автомобиле, и аргументировал это религиозными убеждениями, поскольку был прихожанином Украинской автокефальной православной церкви Харьковско-полтавской епархии.

Об этом говорится в материалах судебного решения.

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию в начале 2022 года и был признан годным к службе. В мае того же года ему пытались вручить повестку на автовокзале в Решетиловке, но он отказался принять ее, бегал вокруг своего авто и закрылся в нем. Тем не менее, работники ТЦК зачитали повестку в присутствии понятых и зафиксировали процесс на видео.

Мужчина не явился в военкомат и в суде не признал свою вину, заявляя, что повестка была вручена незаконно. Кроме того, он подчеркивал свои религиозные убеждения, указывая, что ему должна быть предоставлена ​​возможность выполнять альтернативную (невоенную) службу. Однако суд не принял эти аргументы, поскольку мужчина не смог предоставить убедительные доказательства своей религиозной принадлежности и не доказал, что является последовательным верующим.

Также он пытался доказать, что не может служить из-за необходимости ухода за тяжело больным братом, находившимся на гемодиализе. Однако в сентябре 2022 года брат умер, а суд установил, что заботиться о нем могли и другие родственники.

Суд пришел к выводу, что увольнение мужчины условно негативно повлияет на боевой дух военнослужащих. В результате обвиняемому было назначено три года лишения свободы.

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