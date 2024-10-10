Он пытался избежать призыва, укрывшись от представителей территориального центра комплектования ( ТЦК ) в своем автомобиле, и аргументировал это религиозными убеждениями, поскольку был прихожанином Украинской автокефальной православной церкви Харьковско-полтавской епархии.
Об этом говорится в материалах судебного решения.
Мужчина прошел военно-врачебную комиссию в начале 2022 года и был признан годным к службе. В мае того же года ему пытались вручить повестку на автовокзале в Решетиловке, но он отказался принять ее, бегал вокруг своего авто и закрылся в нем. Тем не менее, работники ТЦК зачитали повестку в присутствии понятых и зафиксировали процесс на видео.
Мужчина не явился в военкомат и в суде не признал свою вину, заявляя, что повестка была вручена незаконно. Кроме того, он подчеркивал свои религиозные убеждения, указывая, что ему должна быть предоставлена возможность выполнять альтернативную (невоенную) службу. Однако суд не принял эти аргументы, поскольку мужчина не смог предоставить убедительные доказательства своей религиозной принадлежности и не доказал, что является последовательным верующим.
Также он пытался доказать, что не может служить из-за необходимости ухода за тяжело больным братом, находившимся на гемодиализе. Однако в сентябре 2022 года брат умер, а суд установил, что заботиться о нем могли и другие родственники.
Суд пришел к выводу, что увольнение мужчины условно негативно повлияет на боевой дух военнослужащих. В результате обвиняемому было назначено три года лишения свободы.
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