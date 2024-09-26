У ДПС України повідомили, коли особа продає своє майно чи здає його в аренду пітрібно платити військовий збір.

Оскільки продаж майна також є джерелом доходу, виникає питання, чи потрібно сплачувати з нього військовий збір - проте ситуація не є однозначною.

У ДПС України повідомили деталі.

У Державній податковій службі України повідомили, що особи, які продають своє майно, не зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 1,5%.

Таким чином, сума доходу, отримана фізичною особою-резидентом від продажу нерухомого майна, не підлягає оподаткуванню військовим збором відповідно до пункту 172.1 статті 172 розділу IV Податкового кодексу України.

Проте дохід від продажу майна підлягає оподаткуванню, якщо він є джерелом регулярного доходу для особи, наприклад, при здачі житла в оренду.

У цьому випадку загальний оподатковуваний дохід фізичної особи-резидента, що включає частину доходу від операцій з майном (згідно з положеннями статті 172, за винятком пункту 172.1), підлягає збору за ставкою 1,5%.

Тож продаж квартири не оподатковується, а от за здачу її в оренду доведеться заплатити 1,5% військового збору.

Нагадаємо, що 17 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10416-д, який передбачає значне підвищення податків. Очікується, що завдяки цій ініціативі надходження до державного бюджету зростуть на 58 млрд грн цього року та на 137 млрд грн наступного, при цьому всі ці кошти будуть спрямовані на дофінансування Збройних сил України. Однак це суттєво вдарить по фінансах як громадян, так і бізнесу.

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