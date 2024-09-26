В ГНС Украины сообщили, когда лицо продает свое имущество или сдает его в аренду нужно платить военный сбор.

Поскольку продажа имущества также является источником дохода, возникает вопрос, нужно ли платить с него военный сбор - однако ситуация не однозначна.

В ГНС Украины сообщили детали.

В Государственной налоговой службе Украины сообщили, что лица, продающие свое имущество, не обязаны уплачивать военный сбор в размере 1,5%.

Таким образом, сумма дохода, полученная физическим лицом-резидентом от продажи недвижимого имущества, не подлежит налогообложению военным сбором в соответствии с пунктом 172.1 статьи 172 раздела IV Налогового кодекса Украины.

Однако доход от продажи имущества подлежит налогообложению, если он является источником регулярного дохода для лица, например при сдаче жилья в аренду.

В этом случае общий налогооблагаемый доход физического лица-резидента, включающий часть дохода от сделок с имуществом (согласно положениям статьи 172, за исключением пункта 172.1), подлежит сбору по ставке 1,5%.

Так что продажа квартиры не облагается налогом, а вот за сдачу ее в аренду придется заплатить 1,5% военного сбора.

Напомним, что 17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №10416-д, предусматривающий значительное повышение налогов. Ожидается, что благодаря этой инициативе поступления в государственный бюджет вырастут на 58 млрд. грн. в этом году и на 137 млрд. грн. в следующем, при этом все эти средства будут направлены на дофинансирование Вооруженных сил Украины. Однако это существенно отразится на финансах как граждан, так и бизнеса.

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