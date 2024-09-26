Промислова інфляція в Україні сповільнилася до 31,2% у річному вимірі, але виросла в деяких сферах промисловісті.

Промислова інфляція, яка відображає зростання цін на товари та послуги в виробничому секторі, залишається нагальною проблемою для України.

Промислова інфляція в Україні сповільнилася до 31,2% у річному вимірі, згідно з повідомленням Держстату.

У порівнянні з липнем ціни на промислову продукцію зросли на 2,2%. Зокрема, в добувній галузі ціни підвищилися на 0,4%, у переробній — на 1,1%, а в енергетичному секторі — на 3,6%.

Найшвидше річне зростання цін на послуги спостерігається в енергетичному секторі, де показник досяг 56,2%. У річному вимірі індекс цін зріс на 7,4% у добувній промисловості та на 9,2% у переробній.

Індекс цін виробників промислової продукції відображає реальну вартість товарів, які підприємства пропонують споживачам. Цей показник є одним із основних індикаторів економічного стану і має значний вплив на різні галузі виробництва.

Нагадаємо, що в Україні незабаром знову можуть збільшити ціни на хліб. По-перше, стала більше коштувати сировина. Так, лише у травні-червні 2024 року вартість сировини для хлібобулочних виробів збільшилася на 40% (борошно, цукор, соняшникова олія та ін.).

По-друге, багато хлібозаводів зараз змушені працювати на дизельних генераторах.

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