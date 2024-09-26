Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 31,2% в годовом исчислении, но выросла в некоторых сферах промышленности.

Промышленная инфляция, отражающая рост цен на товары и услуги в производственном секторе, остается неотложной проблемой для Украины.

Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 31,2% в годовом исчислении, согласно сообщению Госстата.

По сравнению с июлем цены на промышленную продукцию выросли на 2,2%. В частности, в добывающей отрасли цены повысились на 0,4%, в перерабатывающей – на 1,1%, а в энергетическом секторе – на 3,6%.

Быстрый годовой рост цен на услуги наблюдается в энергетическом секторе, где показатель достиг 56,2%. В годовом исчислении индекс цен вырос на 7,4% в добывающей промышленности и на 9,2% в перерабатывающей.

Индекс цен производителей промышленной продукции отражает реальную стоимость товаров, предлагаемых предприятиями потребителям. Этот показатель является одним из основных индикаторов экономического состояния и оказывает значительное влияние на различные отрасли производства.

Напомним, что в Украине скоро снова могут увеличить цены на хлеб. Во-первых, стало больше стоить сырье. Только в мае-июне 2024 года стоимость сырья для хлебобулочных изделий увеличилась на 40% (мука, сахар, подсолнечное масло и др.).

Во-вторых, многие хлебозаводы сейчас вынуждены работать на дизельных генераторах.

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