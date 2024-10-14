Военнослужащий самовольно покинул место службы, однако судили его за совершенно другое преступление - обманным путем он завладел телефоном своего соседа.
Об этом стало известно по решению Жовтневого районного суда Николаева, сообщает Politeka.
Подробности инцидента
Находясь вне части, военный попросил у соседа мобильный телефон, пообещав вернуть его впоследствии, но вместо этого сдал устройство в ломбард.
Согласно материалам дела, мужчина проживает с гражданской женой и двумя малолетними детьми. Свой поступок он объяснил нехваткой средств.
Приговор суда признал подсудимого виновным и приговорил его к одному году ограничения свободы. Однако, учитывая искреннее раскаяние, наказание заменили на год условного срока.
Ранее Politeka также писала о том, что в Полтавской области мужчина спрятался в машине от ТЦК, поскольку не хотел воевать, потому что является "прихожанином".
Мужчина прошел военно-врачебную комиссию в начале 2022 года и был признан годным к службе. В мае того же года ему пытались вручить повестку на автовокзале в Решетиловке, но он отказался принять ее, бегал вокруг своего авто и закрылся в нем. Тем не менее, работники ТЦК зачитали повестку в присутствии понятых и зафиксировали процесс на видео.
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