Военный попросил у соседа мобильный телефон, пообещав вернуть его потом, но вместо этого сдал устройство в ломбард.

Военнослужащий самовольно покинул место службы, однако судили его за совершенно другое преступление - обманным путем он завладел телефоном своего соседа.

Об этом стало известно по решению Жовтневого районного суда Николаева, сообщает Politeka.

Подробности инцидента

Находясь вне части, военный попросил у соседа мобильный телефон, пообещав вернуть его впоследствии, но вместо этого сдал устройство в ломбард.

Согласно материалам дела, мужчина проживает с гражданской женой и двумя малолетними детьми. Свой поступок он объяснил нехваткой средств.

Приговор суда признал подсудимого виновным и приговорил его к одному году ограничения свободы. Однако, учитывая искреннее раскаяние, наказание заменили на год условного срока.

Ранее Politeka также писала о том, что в Полтавской области мужчина спрятался в машине от ТЦК, поскольку не хотел воевать, потому что является "прихожанином".

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию в начале 2022 года и был признан годным к службе. В мае того же года ему пытались вручить повестку на автовокзале в Решетиловке, но он отказался принять ее, бегал вокруг своего авто и закрылся в нем. Тем не менее, работники ТЦК зачитали повестку в присутствии понятых и зафиксировали процесс на видео.

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