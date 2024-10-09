В Україні оголошено про старт пенсійної реформи з 1 липня 2025 року - крім того, було презентовано новий вебпортал соціальних послуг та програму єПотенціал.

Про деталі реформи розповів експерт з пенсійних питань, журналіст Сергій Коробкін.

Міністерство соціальної політики України провело Глобальний цифровий соціальний форум за участю іноземних експертів і представників міжнародних організацій. Під час заходу було презентовано кілька важливих новацій:

Запуск пенсійної реформи: вона почнеться 1 липня 2025 року і передбачає перехід до накопичувальної пенсійної системи, яка, за прогнозами, стане ефективною лише через 20-30 років.

вона почнеться 1 липня 2025 року і передбачає перехід до накопичувальної пенсійної системи, яка, за прогнозами, стане ефективною лише через 20-30 років. Вебпортал соціальних послуг: новий онлайн-ресурс, де українці зможуть замовляти близько 20 різних соціальних послуг, таких як догляд за людьми, натуральна допомога та супровід під час інклюзивного навчання.

новий онлайн-ресурс, де українці зможуть замовляти близько 20 різних соціальних послуг, таких як догляд за людьми, натуральна допомога та супровід під час інклюзивного навчання. Програма єПотенціал: ця ініціатива має на меті підвищення можливостей і розвиток соціальних ініціатив, але багато експертів, у тому числі Коробкін, висловлюють скептицизм щодо її реальної ефективності через відсутність конкретних даних.

Сергій Коробкін критично оцінив форум, зазначивши, що Міністерство соціальної політики більше займається саморекламою, ніж реальними досягненнями. Він підкреслив, що формат таких заходів викликає сумніви щодо їх доцільності та витрат.

Коробкін також висловив скептицизм щодо успішності пенсійної реформи через фінансові труднощі, вказуючи на те, що для реалізації реформи знадобляться значні ресурси, яких наразі немає у бюджеті на найближчі роки. Крім того, експерт зауважив, що навіть якщо накопичувальна система запрацює, результати будуть відчутні лише через десятки років.

На думку Коробкіна, одним із найбільших викликів реформи є питання фінансування. Впровадження накопичувальної та бальної систем вимагатиме значних коштів, але у проекті бюджету на 2025 рік відсутні чіткі показники фінансування цих реформ.

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