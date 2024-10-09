В Украине объявлено о старте пенсионной реформы с 1 июля 2025 года - кроме того, был презентован новый вебпортал социальных услуг и программа Потенциал.

О деталях реформы рассказал эксперт по пенсионным вопросам журналист Сергей Коробкин.

Министерство социальной политики Украины провело Глобальный цифровой социальный форум с участием иностранных экспертов и представителей международных организаций. Во время мероприятия было представлено несколько важных новшеств:

Запуск пенсионной реформы: она начнется 1 июля 2025 года и предусматривает переход к накопительной пенсионной системе, которая, по прогнозам, станет эффективной только через 20-30 лет.

она начнется 1 июля 2025 года и предусматривает переход к накопительной пенсионной системе, которая, по прогнозам, станет эффективной только через 20-30 лет. Вебпортал социальных услуг: новый онлайн-ресурс, где украинцы могут заказывать около 20 различных социальных услуг, таких как уход за людьми, натуральная помощь и сопровождение во время инклюзивного обучения.

новый онлайн-ресурс, где украинцы могут заказывать около 20 различных социальных услуг, таких как уход за людьми, натуральная помощь и сопровождение во время инклюзивного обучения. Программа есть Потенциал: эта инициатива имеет целью повышение возможностей и развитие социальных инициатив, но многие эксперты, в том числе Коробкин, выражают скептицизм относительно ее реальной эффективности из-за отсутствия конкретных данных.

Сергей Коробкин критически оценил форум, отметив, что Министерство социальной политики больше занимается саморекламой, чем реальными достижениями. Он подчеркнул, что формат таких мер вызывает сомнения в их целесообразности и расходах.

Коробкин также выразил скептицизм по поводу успешности пенсионной реформы из-за финансовых трудностей, указывая на то, что для реализации реформы понадобятся значительные ресурсы, которых пока нет в бюджете на ближайшие годы. Кроме того, эксперт отметил, что даже если накопительная система заработает, результаты будут ощутимы только через десятки лет.

По мнению Коробкина, одним из самых больших вызовов реформы является вопрос финансирования. Внедрение накопительной и бальной систем потребует значительных средств, но в проекте бюджета на 2025 год отсутствуют четкие показатели финансирования этих реформ.

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