Під час заборони можуть бути накладені покарання, які варіюються від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності.

Українцям в деяких областях країни загрожують нові штрафи - вони почали діяти лише з 10 жовтня поточного року.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

За даними Держрибагентства, у водоймах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей запроваджується заборона на вилов форелі.

Основною метою цього заходу є охорона та збереження середовища існування, міграційних шляхів та місць природного відтворення аборигенного виду лососевих, зокрема струмкової форелі. Заборона на вилов цієї риби в зазначених областях триватиме до 1 березня 2025 року.

Українцям повідомили, що за вилов струмкової форелі або пструга під час заборони можуть бути накладені покарання, які варіюються від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Крім того, порушники зобов'язані відшкодувати завдані збитки рибному господарству. Вартість компенсації за одну незаконно виловлену струмкову форель становить 7 225 грн.

Держрибагентство закликало рибалок відповідально ставитися до нересту струмкової форелі та дотримуватися встановлених обмежень. Якщо така риба все ж потрапила на гачок, рибалкам радять обережно випустити її назад у водойму, адже майбутнє популяцій цих аборигенних видів карпатських водойм залежить від спільних зусиль людей.

Останні новини України:

Українці можуть оскаржити штраф від ТЦК: названо випадки, коли це можливо зробити.

Українців з котлами терміново попередили: "призводить до розтікання води газовими трубами".

Штрафи за чужі порушення: все частіше українці стикаються з проблемою "двійників".