Во время запрета могут быть наложены наказания, варьирующиеся от административных штрафов до уголовной ответственности.

Украинцам в некоторых областях страны грозят новые штрафы – они начали действовать только с 10 октября текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

По данным Госрыбагентства, в водоемах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей вводится запрет на отлов форели.

Основной целью этого мероприятия является охрана и сохранение среды обитания, миграционных путей и мест природного воспроизводства аборигенного вида лососевых, в частности ручейной форели. Запрет на отлов этой рыбы в указанных областях продлится до 1 марта 2025 года.

Украинцам сообщили, что за отлов струйной форели или пструга во время запрета могут быть наложены наказания, которые варьируются от административных штрафов до уголовной ответственности. Кроме того, нарушители обязаны возместить нанесенный ущерб рыбному хозяйству. Стоимость компенсации за одну незаконно выловленную ручьевую форель составляет 7225 грн.

Госрыбагентство призвало рыболовов ответственно относиться к нересту ручьевой форели и соблюдать установленные ограничения. Если такая рыба все же попала на крючок, рыбакам советуют осторожно выпустить ее обратно в водоем, ведь будущее популяций этих аборигенных видов карпатских водоемов зависит от усилий людей.

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