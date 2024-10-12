Тариф на електроенергію для українського населення зараз встановлено на рівні 4,32 гривні за кіловат.

Наразі тривають дискусії серед експертів щодо можливого підвищення тарифів, але громадянам запевнили, що цього не станеться найближчим часом.

Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Тариф на електроенергію для українського населення, який встановлено на рівні 4,32 гривні за кіловат, залишиться незмінним до закінчення опалювального сезону.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що Кабінет Міністрів України не робив жодних офіційних заяв про можливе підвищення тарифів на електроенергію.

Коваленко наголосив, що це питання про підвищення тарифів на електроенергію знаходиться виключно в компетенції Кабінету Міністрів. Він також підкреслив, що, незважаючи на чутки, енергетики продовжують надавати точну інформацію та пояснювати ситуацію.

Водночас державний регулятор НКРЕКП готується підвищити тарифи на електроенергію для бізнесу з 1 листопада, що значно підвищить ціни на товари та послуги. Планується переглянути "прайс-кепи" та підняти їх до 6 900 гривень за мегават-годину, що на 1 300 гривень більше від поточної ціни в 5 600 гривень.

Зверніть увагу на те, що ці зміни стосуватимуться періоду з 11:00 до 17:00 з метою вирівнювання граничних цін до рівня ранкових пікових годин.

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