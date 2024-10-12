Тариф на электроэнергию для украинского населения сейчас установлен на уровне 4,32 гривны за киловатт.

В настоящее время продолжаются дискуссии среди экспертов о возможном повышении тарифов, но гражданам заверили, что этого не произойдет в ближайшее время.

Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

Тариф на электроэнергию для украинского населения, установленный на уровне 4,32 гривны за киловатт, останется неизменным до окончания отопительного сезона.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Кабинет Министров Украины не делал никаких официальных заявлений о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

Коваленко подчеркнул, что этот вопрос о повышении тарифов на электроэнергию находится исключительно в компетенции Кабинета Министров. Он также подчеркнул, что, несмотря на слухи, энергетики продолжают предоставлять точную информацию и объяснять ситуацию.

В то же время, государственный регулятор НКРЭКУ готовится повысить тарифы на электроэнергию для бизнеса с 1 ноября, что значительно повысит цены на товары и услуги. Планируется пересмотреть "прайс-кепы" и поднять их до 6 900 гривен за мегаватт-час, что на 1 300 гривен больше текущей цены в 5 600 гривен.

Обратите внимание, что эти изменения будут касаться периода с 11:00 до 17:00 с целью выравнивания предельных цен до уровня утренних пиковых часов.

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