Тільки за вересень ціни підскочили на 5,72 гривні, що становить майже 26%.

У 2024 році Україна зіткнулася з неврожайним сезоном картоплі через несприятливі погодні умови і це призвело до значного підвищення цін на цей популярний овоч, які у кілька разів перевищують рівень 2023 року.

За даними порталу "Мінфін", динаміка цін на плоди картоплі свідчить про рекордне зростання.

Тільки за вересень ціни підскочили на 5,72 гривні, що становить майже 26%. Наразі середня ціна на звичайну картоплю становить 27,88 гривні за кілограм. У порівнянні з попереднім роком ситуація виглядає ще драматичніше: картопля подорожчала більш ніж у три рази, що відповідає зростанню понад 200%. На 1 жовтня 2023 року ціна за кілограм картоплі була 8,89 грн.

Зросли ціни і на інші види картоплі:

молода картопля подорожчала з 26,20 до 39,90 гривні за кілограм;

вартість рожевої картоплі збільшилася з 25,41 до 29,86 гривні за кілограм.

Раніше Politeka також писала про те, що у серпні споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі - однією з причин цього є прискорення продовольчої інфляції, спричинене зменшенням пропозиції через посуху.

Відзначається, що більшість непродовольчих товарів суттєво подорожчали через коливання курсу. Водночас у серпні зростання цін на пальне сповільнилося завдяки наявності достатніх запасів та нижчим, ніж очікувалося, цінам на нафту на світових ринках.

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