У серпні споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі - однією з причин цього є прискорення продовольчої інфляції, спричинене зменшенням пропозиції через посуху.

Про це йдеться у монетарному огляді НБУ за жовтень 2024 року.

Відзначається, що більшість непродовольчих товарів суттєво подорожчали через коливання курсу.

Як йдеться в поясненні НБУ, базова інфляція зросла до 6,5% у річному вимірі, порівняно з 5,7% у липні. Ця динаміка перевищила липневий прогноз НБУ, переважно через різке зростання цін на оброблені продукти харчування, що стало наслідком підвищення вартості сировини та зростання виробничих витрат.

Водночас у серпні зростання цін на пальне сповільнилося завдяки наявності достатніх запасів та нижчим, ніж очікувалося, цінам на нафту на світових ринках.

"Подорожчання тютюнових виробів дещо сповільнилося, проте ціни на них зростали доволі високими темпами, в тому числі під впливом боротьби з тіньовою продукцією. Крім того, пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, ймовірно, через курсовий чинник", - додали в НБУ.

Нагадаємо, що у зв'язку з наміром влади підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, українці отримають меншу зарплату в жовтні. Роботодавець, який вже виплатив аванс, не зможе забрати гроші назад. Тому Мінфін пропонує просто врахувати цю суму під час виплати зарплати.

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