В августе инфляция выросла до 7,5% в годовом исчислении - одной из причин этого является ускорение продовольственной инфляции, вызванное уменьшением предложения из-за засухи.

Об этом говорится в монетарном обзоре НБУ за октябрь 2024 года.

Отмечается, что большинство непродовольственных товаров существенно подорожали из-за колебаний курса.

Как говорится в объяснении НБУ, базовая инфляция выросла до 6,5% в годовом исчислении по сравнению с 5,7% в июле. Эта динамика превысила июльский прогноз НБУ, преимущественно из-за резкого роста цен на обработанные продукты питания, что стало следствием повышения стоимости сырья и роста производственных затрат.

В августе рост цен на топливо замедлился благодаря наличию достаточных запасов и более низким, чем ожидалось, ценам на нефть на мировых рынках.

"Подорожание табачных изделий несколько замедлилось, однако цены на них росли достаточно высокими темпами, в том числе под влиянием борьбы с теневой продукцией. Кроме того, ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курсового фактора", - добавили. в НБУ.

Напомним, что в связи с намерением властей повысить военный сбор с 1,5% до 5%, украинцы получат меньшую зарплату в октябре. Работодатель, уже выплативший аванс, не сможет забрать деньги обратно. Поэтому Минфин предлагает просто учесть эту сумму при выплате зарплаты.

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