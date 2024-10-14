В 2024 году Украина столкнулась с неурожайным сезоном картофеля из-за неблагоприятных погодных условий, что привело к значительному повышению цен на этот популярный овощ, которые в несколько раз превышают уровень 2023 года.
По данным портала "Минфин", динамика цен на плоды картофеля свидетельствует о рекордном росте.
Только за сентябрь цены подскочили на 5,72 гривны, что составляет около 26%. В настоящее время средняя цена на обычный картофель составляет 27,88 гривны за килограмм. По сравнению с предыдущим годом ситуация выглядит еще более драматично: картофель подорожал более чем в три раза, что соответствует росту более 200%. На 1 октября 2023 цена за килограмм картофеля была 8,89 грн.
Выросли цены и на другие виды картофеля:
- молодой картофель подорожал с 26,20 до 39,90 гривны за килограмм;
- стоимость розового картофеля увеличилась с 25,41 до 29,86 гривны за килограмм.
Ранее Politeka также писала о том, что в августе потребительская инфляция выросла до 7,5% в годовом измерении – одной из причин этого является ускорение продовольственной инфляции, вызванное уменьшением предложения из-за засухи.
Отмечается, что большинство непродовольственных товаров существенно подорожали из-за колебаний курса. В августе рост цен на топливо замедлился благодаря наличию достаточных запасов и более низким, чем ожидалось, ценам на нефть на мировых рынках.
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