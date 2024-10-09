Найбільше за рік подорожчали овочі борщового набору (капуста, картопля, морква) та тепличні огірки й томати.

В Україні, незважаючи на збирання нового врожаю, вартість овочів на ринках і в супермаркетах стрімко зростає і найбільше зростання спостерігається у ціні картоплі.

Про це повідомляє "Економічна правда".

Чому ж дорожчають овочі

Раніше основні обсяги овочів вирощувалися в Херсонській області. Зокрема, звідси надходило 40% українських помідорів і огірків – це близько 90 тисяч тонн. В Херсоні також вирощували найбільше цибулі, перцю, моркви та баклажанів. Миколаївщина була другим важливим регіоном для вирощування овочів.

Через окупацію частини Херсонщини багато фермерів перемістили своє господарство до центральних областей, таких як Дніпропетровська, Рівненська, Житомирська, Львівська, Волинська та Тернопільська. Лідерами у виробництві овочів у минулому році були Дніпропетровська і Київська області.

Однак, у 2024 році спека значно зменшила врожайність овочів на півдні країни.

Як змінилися ціни на овочі?

Найбільше за рік подорожчали овочі борщового набору (капуста, картопля, морква) та тепличні огірки й томати. Зростання вартості порівняно з минулим роком становить від 20% до 100%.

Зокрема, ціна картоплі збільшилася на 202%, моркви — на 128%, буряка — на 103%. Експерти попереджають, що без імпортної заміни цих овочів, вартість продовжить зростати. Пікове подорожчання очікується у листопаді-грудні цього року.

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