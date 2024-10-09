Больше всего за год подорожали овощи борщового набора (капуста, картофель, морковь) и тепличные огурцы и томаты.

В Украине, несмотря на уборку нового урожая, стоимость овощей на рынках и супермаркетах стремительно растет и наибольший рост наблюдается в цене картофеля.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Почему же дорожают овощи

Ранее главные объемы овощей выращивались в Херсонской области. В частности, отсюда поступало 40% украинских помидоров и огурцов – около 90 тысяч тонн. В Херсоне также выращивали больше лука, перца, моркови и баклажанов. Николаевщина была вторым важным регионом для выращивания овощей.

Из-за оккупации части Херсонщины многие фермеры переместили свое хозяйство в центральные области, такие как Днепропетровская, Ровенская, Житомирская, Львовская, Волынская и Тернопольская. Лидерами по производству овощей в прошлом году были Днепропетровская и Киевская области.

Однако в 2024 году жара значительно снизила урожайность овощей на юге страны.

Как изменились цены на овощи?

Больше всего за год подорожали овощи борщового набора (капуста, картофель, морковь) и тепличные огурцы и томаты. Рост стоимости по сравнению с прошлым годом составляет от 20 до 100%.

В частности, цена картофеля увеличилась на 202%, моркови – на 128%, свеклы – на 103%. Эксперты предупреждают, что без импортной замены этих овощей стоимость продолжит расти. Пиковое подорожание ожидается в ноябре-декабре этого года.

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