Оформити пільги на оплату комунальних послуг можуть кілька категорій громадян.

Частині українців надається право на пільги при оплаті комунальних послуг - в залежності від типу пільг, знижки можуть становити від 50% до 100%.

Цю інформацію наводить портал Безплатної правничої допомоги (БПД).

Оформити пільги на оплату комунальних послуг можуть кілька категорій громадян:

Учасники війни (ст. 8, 9 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") — 50% знижка;

(ст. 8, 9 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") — 50% знижка; Члени родин загиблих — 50%;

— 50%; Учасники бойових дій — 75% знижка;

— 75% знижка; Особи з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижка.

Члени родин пільговиків включають:

Дружин і чоловіків;

Неповнолітніх дітей;

Непрацездатних повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, або особами з інвалідністю першої групи;

Осіб, які проживають з особою з інвалідністю першої групи та доглядають за нею, якщо особа з інвалідністю не перебуває в шлюбі;

Непрацездатних батьків;

Осіб, які перебувають під опікою або піклуванням пільговика та проживають з ним.

Передбачаються такі види пільг:

75% знижка на оплату житла (на кожну особу, що постійно проживає, — до 21 кв. м площі та додатково 10,5 кв. м на всю родину);

на оплату житла (на кожну особу, що постійно проживає, — до 21 кв. м площі та додатково 10,5 кв. м на всю родину); 75% знижка на житлово-комунальні послуги відповідно до середніх норм споживання (світло, природний газ та інші); середні норми зазначені в урядовій постанові №409;

на житлово-комунальні послуги відповідно до середніх норм споживання (світло, природний газ та інші); середні норми зазначені в урядовій постанові №409; 75% знижка на придбання пального (скраплений газ, дрова, вугілля та інші види пального) для будинків без центрального опалення;

на придбання пального (скраплений газ, дрова, вугілля та інші види пального) для будинків без центрального опалення; 75% знижка на плату за природний газ для опалення житла для сімей з непрацездатними особами — нормативна опалювальна площа становить 42 кв. м на кожну особу та 21 кв. м додатково на родину.

Щоб оформити пільги на комунальні послуги, необхідно мати посвідчення пільговика:

учасника бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члена родини загиблого.

Якщо ви подаєте заяву замість військового, потрібно додати документ, що підтверджує родинний зв'язок або законність представлення інтересів пільговика. Це можуть бути:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження;

пенсійне посвідчення;

рішення суду про призначення опікуна.

До органів Пенсійного фонду необхідно подати дві заяви:

Про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Про надання пільг на оплату комунальних послуг.

Для подання цих заяв знадобляться також паспорт, документ, що підтверджує право на пільгу, картка платника податків, а також заява про надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та зрідженого газу.

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