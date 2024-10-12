Частині українців надається право на пільги при оплаті комунальних послуг - в залежності від типу пільг, знижки можуть становити від 50% до 100%.
Цю інформацію наводить портал Безплатної правничої допомоги (БПД).
Оформити пільги на оплату комунальних послуг можуть кілька категорій громадян:
- Учасники війни (ст. 8, 9 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") — 50% знижка;
- Члени родин загиблих — 50%;
- Учасники бойових дій — 75% знижка;
- Особи з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижка.
Члени родин пільговиків включають:
- Дружин і чоловіків;
- Неповнолітніх дітей;
- Непрацездатних повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, або особами з інвалідністю першої групи;
- Осіб, які проживають з особою з інвалідністю першої групи та доглядають за нею, якщо особа з інвалідністю не перебуває в шлюбі;
- Непрацездатних батьків;
- Осіб, які перебувають під опікою або піклуванням пільговика та проживають з ним.
Передбачаються такі види пільг:
- 75% знижка на оплату житла (на кожну особу, що постійно проживає, — до 21 кв. м площі та додатково 10,5 кв. м на всю родину);
- 75% знижка на житлово-комунальні послуги відповідно до середніх норм споживання (світло, природний газ та інші); середні норми зазначені в урядовій постанові №409;
- 75% знижка на придбання пального (скраплений газ, дрова, вугілля та інші види пального) для будинків без центрального опалення;
- 75% знижка на плату за природний газ для опалення житла для сімей з непрацездатними особами — нормативна опалювальна площа становить 42 кв. м на кожну особу та 21 кв. м додатково на родину.
Щоб оформити пільги на комунальні послуги, необхідно мати посвідчення пільговика:
- учасника бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- члена родини загиблого.
Якщо ви подаєте заяву замість військового, потрібно додати документ, що підтверджує родинний зв'язок або законність представлення інтересів пільговика. Це можуть бути:
- свідоцтво про шлюб;
- свідоцтво про народження;
- пенсійне посвідчення;
- рішення суду про призначення опікуна.
До органів Пенсійного фонду необхідно подати дві заяви:
- Про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
- Про надання пільг на оплату комунальних послуг.
Для подання цих заяв знадобляться також паспорт, документ, що підтверджує право на пільгу, картка платника податків, а також заява про надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та зрідженого газу.
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