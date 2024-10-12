Части украинцев предоставляется право на льготы при оплате коммунальных услуг – в зависимости от типа льгот скидки могут составлять от 50% до 100%.
Эту информацию приводит портал Бесплатной юридической помощи (БПД).
Оформить льготы на оплату коммунальных услуг могут несколько категорий граждан:
- Участники войны (ст. 8, 9 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") - 50% скидка;
- Члены семей погибших – 50%;
- Участники боевых действий – 75% скидка;
- Лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидка.
Члены семей льготников включают:
- Жен и мужчин;
- Несовершеннолетних детей;
- нетрудоспособных совершеннолетних детей, признанных лицами с инвалидностью с детства первой и второй группы, или лицами с инвалидностью первой группы;
- Лиц, проживающих с лицом с инвалидностью первой группы и ухаживают за ним, если лицо с инвалидностью не состоит в браке;
- нетрудоспособных родителей;
- Лица, находящиеся на попечении или попечительстве льготника и проживающие с ним.
Предусматриваются следующие виды льгот:
- 75% скидка на оплату жилья (на каждое постоянно проживающее лицо — до 21 кв. м площади и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью);
- 75% скидка на жилищно-коммунальные услуги в соответствии со средними нормами потребления (свет, природный газ и другие); средние нормы указаны в правительственном постановлении №409;
- 75% скидка на приобретение горючего (сжиженный газ, дрова, уголь и другие виды горючего) для домов без центрального отопления;
- 75% скидка на плату за природный газ для отопления жилья для семей с нетрудоспособными лицами – нормативная отопительная площадь составляет 42 кв. м на каждого человека и 21 кв. м дополнительно на семью.
Чтобы оформить льготы на коммунальные услуги, необходимо иметь удостоверение льготника:
- участника боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- члена семьи погибшего.
Если вы подаете заявление вместо военного, нужно добавить документ, подтверждающий родственную связь или законность представления интересов льготника. Это могут быть:
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении;
- пенсионное удостоверение;
- решение суда о назначении опекуна.
В органы Пенсионного фонда необходимо подать два заявления:
- О внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.
- О предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг.
Для представления этих заявлений понадобятся паспорт, документ, подтверждающий право на льготу, карточка налогоплательщика, а также заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Последние новости в Украине:
Цена снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1кВт/час: тариф на электроэнергию с октября изменился не для всех.
Тарифы на воду по регионам Украины: в некоторых городах рост составил до 40%.
Отопительный сезон 2024-2025 в Украине: даты начала могут меняться в разных регионах.