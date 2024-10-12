Оформить льготы на оплату коммунальных услуг может несколько категорий граждан.

Части украинцев предоставляется право на льготы при оплате коммунальных услуг – в зависимости от типа льгот скидки могут составлять от 50% до 100%.

Эту информацию приводит портал Бесплатной юридической помощи (БПД).

Оформить льготы на оплату коммунальных услуг могут несколько категорий граждан:

Участники войны (ст. 8, 9 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") - 50% скидка;

(ст. 8, 9 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") - 50% скидка; Члены семей погибших – 50%;

– 50%; Участники боевых действий – 75% скидка;

– 75% скидка; Лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидка.

Члены семей льготников включают:

Жен и мужчин;

Несовершеннолетних детей;

нетрудоспособных совершеннолетних детей, признанных лицами с инвалидностью с детства первой и второй группы, или лицами с инвалидностью первой группы;

Лиц, проживающих с лицом с инвалидностью первой группы и ухаживают за ним, если лицо с инвалидностью не состоит в браке;

нетрудоспособных родителей;

Лица, находящиеся на попечении или попечительстве льготника и проживающие с ним.

Предусматриваются следующие виды льгот:

75% скидка на оплату жилья (на каждое постоянно проживающее лицо — до 21 кв. м площади и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью);

на оплату жилья (на каждое постоянно проживающее лицо — до 21 кв. м площади и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью); 75% скидка на жилищно-коммунальные услуги в соответствии со средними нормами потребления (свет, природный газ и другие); средние нормы указаны в правительственном постановлении №409;

на жилищно-коммунальные услуги в соответствии со средними нормами потребления (свет, природный газ и другие); средние нормы указаны в правительственном постановлении №409; 75% скидка на приобретение горючего (сжиженный газ, дрова, уголь и другие виды горючего) для домов без центрального отопления;

на приобретение горючего (сжиженный газ, дрова, уголь и другие виды горючего) для домов без центрального отопления; 75% скидка на плату за природный газ для отопления жилья для семей с нетрудоспособными лицами – нормативная отопительная площадь составляет 42 кв. м на каждого человека и 21 кв. м дополнительно на семью.

Чтобы оформить льготы на коммунальные услуги, необходимо иметь удостоверение льготника:

участника боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

члена семьи погибшего.

Если вы подаете заявление вместо военного, нужно добавить документ, подтверждающий родственную связь или законность представления интересов льготника. Это могут быть:

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении;

пенсионное удостоверение;

решение суда о назначении опекуна.

В органы Пенсионного фонда необходимо подать два заявления:

О внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. О предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг.

Для представления этих заявлений понадобятся паспорт, документ, подтверждающий право на льготу, карточка налогоплательщика, а также заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

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