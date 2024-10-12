У вересні кількість компаній, які постачають газ побутовим споживачам, зменшилася, тому з 1 жовтня буде менше пропозицій.

Тариф на світло складе 4,32 грн за кВт·год - однак для споживачів, які використовують електроенергію для опалення, встановлено пільговий тариф у розмірі 2,64 грн на перші 2000 кВт·год на місяць.

Про це йдеться у постанові КМУ №632.

Загальний тариф на електроенергію становить 4,32 грн за кВт·год. Проте, якщо у вас встановлено електричне опалення з затвердженим проектом (а не просто обігрівач), ви можете отримати знижений тариф.

Більшість українців платитиме 4,32 грн/кВт·год до 30 квітня 2025 року. Цей тариф, який введено з 1 червня, покриває лише собівартість виробництва електроенергії двома державними компаніями — "Енергоатомом" і "Укргідроенерго", а також витрати на передачу, розподіл та постачання електроенергії споживачам.

В Україні до кінця квітня наступного року ціна на газ для населення залишиться незмінною. Однак у вересні кількість компаній, які постачають газ побутовим споживачам, зменшилася, тому з 1 жовтня буде менше пропозицій.

Кабінет Міністрів офіційно продовжив дію спеціальних обов’язків (ПСО) на постачання газу. Згідно з урядовим рішенням, ціни на газ для споживачів, включаючи населення, виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем, залишаться незмінними до завершення опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2025 року.

Вартість "блакитного палива" від Нафтогазу варіюватиметься в залежності від категорії споживачів — від 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населення ціна на газ залишиться на рівні 7 грн 96 коп за кубометр.

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