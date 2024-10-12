Тариф на свет составит 4,32 грн за кВтч – однако для потребителей, использующих электроэнергию для отопления, установлен льготный тариф в размере 2,64 грн на первые 2000 кВтч в месяц.

Об этом говорится в постановлении КМУ №632.

свет, отключение электроэнергии

Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВтч. Однако если у вас установлено электрическое отопление с утвержденным проектом (а не просто обогреватель), вы можете получить пониженный тариф.

Большинство украинцев будет платить 4,32 грн/кВтч до 30 апреля 2025 года. Этот тариф, введенный с 1 июня, покрывает только себестоимость производства электроэнергии двумя государственными компаниями - "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также затраты на передачу, распределение и поставку электроэнергии потребителям.

В Украине до конца апреля следующего года цена газа для населения останется неизменной. Однако в сентябре количество компаний, поставляющих газ бытовым потребителям, уменьшилось, поэтому с 1 октября будет меньше предложений.

тариф, тарифы на газ

Кабинет Министров официально продлил действие специальных обязанностей (ПСО) на поставку газа. Согласно правительственному решению, цены на газ для потребителей, включая население, производителей тепла, электричества и операторов газораспределительных систем, останутся неизменными до завершения отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2025 года.

Стоимость "голубого топлива" от Нафтогаза будет варьироваться в зависимости от категории потребителей - от 7 грн. 42 коп. до 16 грн. 50 коп. за кубометр. Для населения цена на газ останется на уровне 7 грн. 96 коп. за кубометр.

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