В сентябре количество компаний, поставляющих газ бытовым потребителям, уменьшилось, поэтому с 1 октября будет меньше предложений.

Тариф на свет составит 4,32 грн за кВтч – однако для потребителей, использующих электроэнергию для отопления, установлен льготный тариф в размере 2,64 грн на первые 2000 кВтч в месяц.

Об этом говорится в постановлении КМУ №632.

Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВтч. Однако если у вас установлено электрическое отопление с утвержденным проектом (а не просто обогреватель), вы можете получить пониженный тариф.

Большинство украинцев будет платить 4,32 грн/кВтч до 30 апреля 2025 года. Этот тариф, введенный с 1 июня, покрывает только себестоимость производства электроэнергии двумя государственными компаниями - "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также затраты на передачу, распределение и поставку электроэнергии потребителям.

В Украине до конца апреля следующего года цена газа для населения останется неизменной. Однако в сентябре количество компаний, поставляющих газ бытовым потребителям, уменьшилось, поэтому с 1 октября будет меньше предложений.

Кабинет Министров официально продлил действие специальных обязанностей (ПСО) на поставку газа. Согласно правительственному решению, цены на газ для потребителей, включая население, производителей тепла, электричества и операторов газораспределительных систем, останутся неизменными до завершения отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2025 года.

Стоимость "голубого топлива" от Нафтогаза будет варьироваться в зависимости от категории потребителей - от 7 грн. 42 коп. до 16 грн. 50 коп. за кубометр. Для населения цена на газ останется на уровне 7 грн. 96 коп. за кубометр.

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