За такі дії передбачені адміністративні штрафи, а також кримінальна відповідальність - крім того, порушник зобов'язаний відшкодувати завдані природі збитки.

Українця можуть отримати покарання у вигляді штрафу під час риболовлі та ловлі раків - тому важливо знати еілька важливих правил та дотримуватись їх.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Річкові раки мають велику популярність серед українців. Однак рибалки повинні дотримуватися Правил любительського рибальства під час їх лову. Зокрема, кожен рибалка може впіймати не більше 30 раків за добу.

Ловити раків дозволяється:

ручним збиранням;

за допомогою раколовок конструкції "хапка" діаметром до 70 см з розміром вічка не більше 22 мм (не більше однієї раколовки на рибалку);

підсакою діаметром до 100 см із вічком сіткового полотна не більше 10 мм;

"хваткою" ("павуком") розміром до 1×1 м із вічком сіткового полотна не більше 10 мм.

Також важливо пам'ятати про мінімальний розмір раків, яких дозволено ловити у водоймах України:

у дніпровських водосховищах – 11 см;

в інших внутрішніх водних об'єктах та Чорноморському регіоні – 10 см;

в Азовському регіоні – 9 см.

Розмір раків вимірюється від лінії, що поєднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини.

У Державній екологічній інспекції столичного округу наголосили, що вилов раків під час заборони є серйозним порушенням законодавства, відповідно до частини 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

За такі дії передбачені адміністративні штрафи, а також кримінальна відповідальність. Крім того, порушник зобов'язаний відшкодувати завдані природі збитки.

Зокрема, за порушення заборони на вилов раків встановлено штраф у розмірі 196 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3 332 грн за одного рака, незалежно від його розміру та ваги.

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