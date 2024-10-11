За такие действия предусмотрены административные штрафы, а также уголовная ответственность – кроме того, нарушитель обязан возместить нанесенный природе ущерб.

Украинца могут получить наказание в виде штрафа во время рыбалки и ловли раков - поэтому важно знать несколько важных правил и соблюдать их.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Речные раки пользуются большой популярностью среди украинцев. Однако рыбаки должны соблюдать правила любительского рыболовства во время их ловли. В частности, каждый рыбак может поймать не больше 30 раков в сутки.

Ловить раков разрешается:

ручной сборкой;

с помощью раколовок конструкции "хапка" диаметром до 70 см с размером ячейки не более 22 мм (не более одной раколовки на рыбалку);

подсакой диаметром до 100 см с ячейкой сеточного полотна не более 10 мм;

"хваткой" ("пауком") размером до 1×1 м с ячейкой сеточного полотна не более 10 мм.

Также важно помнить о минимальном размере раков, которых разрешено ловить в водоемах Украины:

в днепровских водохранилищах – 11 см;

в других внутренних водных объектах и ​​Черноморском регионе – 10 см;

в Азовском регионе – 9 см.

Размер раков измеряется от линии, объединяющей середину глаз, к краю средней хвостовой пластины.

В Государственной экологической инспекции столичного округа отметили, что отлов раков во время запрета является серьезным нарушением законодательства, согласно части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

За такие действия предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность. Кроме того, нарушитель обязан возместить нанесенный природе ущерб.

В частности, за нарушение запрета на отлов раков установлен штраф в размере 196 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 3 332 грн за одного рака, независимо от его размера и веса.

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