В Україні дорожні штрафи є найпоширенішим покаранням за порушення правил дорожнього руху (ПДР) - названо найвищі дорожні штрафи в Україні.

Перелік порушень та сума штрафів за порушення Правил дорожнього руху визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Хоча більшість штрафів досить помірні й коливаються від кількох сотень гривень, деякі порушення можуть призвести до значно більших штрафів, які навіть перевищують вартість автомобіля.

Наприклад, штраф за керування транспортним засобом без відповідної категорії або за допуск до керування особи без прав становить 3 400 грн. Якщо водія неодноразово ловлять без прав або пускають за кермо безправника, штраф може зрости до 40 800 грн.

За керування в стані алкогольного сп’яніння штрафи також значні: 17 000 грн за перше порушення, 34 000 грн – за друге, та 51 000 грн – за третє. Крім того, за керування автомобілем після позбавлення прав доведеться заплатити 20 400 грн, а при повторному порушенні штраф зростає до 40 800 грн.

Хоча за незначні порушення правил дорожнього руху в Україні передбачені помірні штрафи, серйозні правопорушення, такі як водіння в нетверезому стані, керування без прав або залишення місця ДТП, караються одними з найжорсткіших покарань. Це підкреслює суворість ставлення до таких правопорушень у країні.

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