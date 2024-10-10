В Украине дорожные штрафы являются самым распространенным наказанием за нарушение ПДД - названы самые высокие дорожные штрафы в Украине.

Перечень нарушений и сумма штрафов за нарушение Правил дорожного движения определен Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Хотя большинство штрафов достаточно умеренные и колеблются от нескольких сотен гривен, некоторые нарушения могут привести к значительно большим штрафам, даже превышающим стоимость автомобиля.

Например, штраф за управление транспортным средством без соответствующей категории или за допуск к управлению без прав составляет 3 400 грн. Если водителя не раз ловят без прав или пускают за руль бесправника, штраф может возрасти до 40 800 грн.

За управление в состоянии алкогольного опьянения штрафы также значительны: 17 000 грн. за первое нарушение, 34 000 грн. – за второе, и 51 000 грн. – за третье. Кроме того, за управление автомобилем после лишения прав придется заплатить 20 400 грн, а при повторном нарушении штраф возрастает до 40 800 грн.

Хотя за незначительные нарушения ПДД в Украине предусмотрены умеренные штрафы, серьезные правонарушения, такие как вождение в нетрезвом состоянии, управление без прав или оставление места ДТП, наказываются одними из самых жестких наказаний. Это подчеркивает суровость отношения к таким правонарушениям в стране.

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