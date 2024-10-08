Циклон, який у понеділок приніс дощі в багатьох регіонах, покине територію країни.

Завтра в Україні очікується переважно суха погода.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook у понеділок, 7 жовтня.

Циклон, який у понеділок приніс дощі в багатьох регіонах, покине територію країни. Лише в Сумській, Харківській та Полтавській області ще залишаться невеликі опади.

Погода в Україні 8 жовтня

У вівторок, 8 жовтня, Україна опиниться між двома циклонічними системами: циклон Фінні на північному сході та циклони з центром Герда, що наступає над Великою Британією.

Над Чорним морем пануватиме сухий антициклон. "Тож у вівторок опадів в Україні не передбачається. Проте, найближчої ночі залишки вологи все ще відчуватимуться у повітрі, на землі та деревах у Сумській, Полтавській та частково Харківській областях", — зазначила Діденко.

Температура повітря завтра

Температура повітря у вівторок буде досить комфортною: від +17 до +22 °C, на півдні — до +22...+25 °C. На півночі очікується прохолодніше: +12...+18 °C.

У Києві 8 жовтня прогнозується бездощова погода з температурою повітря +16...+18 °C.

Раніше Politeka також писала про те, що з жовтня починається нарахування субсидій на опалювальний сезон, враховуючи підвищення тарифів на комунальні послуги. Оновлений розмір субсидії також буде залежати від дати початку подачі опалення.

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