З наближенням нового циклу, який формується на південно-західному напрямку від України, варто очікувати дощову погоду.

Про це повідомив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт Фактам ICTV.

Прогноз погоди на 7 жовтня

7 жовтня в західних регіонах, на території північних регіонів та Вінницької області вночі температура коливатиметься в межах 7-12°С, вдень — 12-17°С.

На решті території вночі буде 11-16°С, а вдень — 23-28°С. На півночі, а також у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській температура становитиме 17-22°С.

Прогноз погоди на 8-9 жовтня

8 жовтня дощі очікуються у і південних і центральних регіонах, а також вночі в північних регіонах. 9 жовтня удень дощі пройдуть у західних областях. На інших територіях опадів не очікується.

Температура вночі 5-11°С, у південних та східних областях — 9-15°С, вдень — 14-20°С.

Консультативний прогноз на 10-14 жовтня

10 жовтня вночі дощі очікуються в східних областях, а вдень опадів не прогнозується в західних регіонах.

З 11 по 12 жовтня дощі пройдуть у західних та північних, а 13-14 жовтня — у східних і південних. На решті територій опадів не буде.

Температура вночі 8-14°С, 14 жовтня на заході та півночі — 3-9°С тепла, вдень — 18-24°С, на заході та півночі — 12-18°С.

Пожежна небезпека з 5 по 7 жовтня

5-6 жовтня в південних, центральних та північних, а також у Харківській області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 7 жовтня небезпека зросте в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Херсонській областях.

Синоптик Іван Семиліт зазначає, що дощі, які очікуються на вихідні, не суттєво знизять рівень пожежної безпеки, оскільки поверхня залишилася дуже сухою через засушливу ​​погоду.

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