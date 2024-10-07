З наближенням нового циклу, який формується на південно-західному напрямку від України, варто очікувати дощову погоду.
Про це повідомив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт Фактам ICTV.
Прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня в західних регіонах, на території північних регіонів та Вінницької області вночі температура коливатиметься в межах 7-12°С, вдень — 12-17°С.
На решті території вночі буде 11-16°С, а вдень — 23-28°С. На півночі, а також у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській температура становитиме 17-22°С.
Прогноз погоди на 8-9 жовтня
8 жовтня дощі очікуються у і південних і центральних регіонах, а також вночі в північних регіонах. 9 жовтня удень дощі пройдуть у західних областях. На інших територіях опадів не очікується.
Температура вночі 5-11°С, у південних та східних областях — 9-15°С, вдень — 14-20°С.
Консультативний прогноз на 10-14 жовтня
10 жовтня вночі дощі очікуються в східних областях, а вдень опадів не прогнозується в західних регіонах.
З 11 по 12 жовтня дощі пройдуть у західних та північних, а 13-14 жовтня — у східних і південних. На решті територій опадів не буде.
Температура вночі 8-14°С, 14 жовтня на заході та півночі — 3-9°С тепла, вдень — 18-24°С, на заході та півночі — 12-18°С.
Пожежна небезпека з 5 по 7 жовтня
5-6 жовтня в південних, центральних та північних, а також у Харківській області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 7 жовтня небезпека зросте в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Херсонській областях.
Синоптик Іван Семиліт зазначає, що дощі, які очікуються на вихідні, не суттєво знизять рівень пожежної безпеки, оскільки поверхня залишилася дуже сухою через засушливу погоду.
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