С приближением нового цикла, который формируется на юго-западе от Украины, следует ожидать дождливую погоду .

Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит Фактам ICTV.

Прогноз погоды на 7 октября

7 октября в западных регионах, на территории северных регионов и Винницкой области ночью температура будет колебаться в пределах 7-12°С, днем ​​12-17°С.

На остальной территории ночью будет 11-16°С, а днем ​​- 23-28°С. На севере, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской температурах составит 17-22°С.

Прогноз погоды на 8-9 октября.

8 октября дожди ожидаются в южных и центральных регионах, а также ночью в северных регионах. 9 октября днем ​​пройдут дожди в западных областях. На других территориях осадков не ожидается.

Температура ночью 5-11°С, в южных и восточных областях - 9-15°С, днем ​​- 14-20°С.

Консультативный прогноз на 10-14 октября.

10 октября ночью дожди ожидаются в восточных областях, а днем ​​осадков не прогнозируется в западных регионах.

С 11 по 12 октября дожди пройдут в западных и северных, а 13-14 октября – в восточных и южных. На остальных территориях осадков не будет.

Температура ночью 8-14°С, 14 октября на западе и севере - 3-9°С тепла, днем ​​- 18-24°С, на западе и севере - 12-18°С.

Пожарная опасность с 5 по 7 октября

5-6 октября в южных, центральных и северных, а также Харьковской области сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. 7 октября опасность вырастет в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской областях.

Синоптик Иван Семилит отмечает, что ожидаемые на выходные дожди не существенно снизят уровень пожарной безопасности, поскольку поверхность осталась очень сухой из-за засушливой погоды.

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