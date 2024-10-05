У центральних регіонах прогнозують мінливу хмарність, помірні дощі та загрози.

Метеорологи заздалегідь попереджали про прихід дощів в Україну, і вже завтра, 5 жовтня, опади, подекуди з грозами, охоплять більшу частину території країни.

Про це інформують в Укргідрометцентрі.

Перша субота жовтня для більшості українців буде вологою, але при цьому достатньо теплою. Нічна температура опуститься до +9 градусів, а вдень підніметься до +29. Осінь ще змагається з метеорологічним літом. Прогноз погоди на суботу, 5 жовтня, виглядає так:

У західних областях очікується мінлива хмарність та помірні дощі. Нічна температура становитиме +10+12 градусів, денна +15+17.

На півночі України прогнозується мінлива хмарність із помірними та незначними дощами. Вночі стовпчики термометрів покажуть +11+15 градусів, вдень +13+21.

У центральних регіонах прогнозують мінливу хмарність, помірні дощі та загрози. Максимально вночі температура коливатиметься від +14 до +17 градусів, а вдень буде досягати +24+26.

На півдні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, але місцями можливий помірний дощ та грози. Вночі температура складатиме +15+17 градусів, вдень +25+27.

На сході прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +11+13 градусів, денна +24+26.

У Криму передбачається мінлива хмарність без опадів. Нічна температура +14+16 градусів, вдень +27+29.

Останні новини України:

Нагадаємо, зростання цін в Україні пришвидшилось

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, коли доведеться платити військовий збір

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.