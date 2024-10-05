В центральных регионах прогнозируется переменная облачность, умеренные дожди и угрозы.

Метеорологи заранее предупреждали о приходе дождей в Украину, и уже завтра, 5 октября, осадки, иногда с грозами, охватят большую часть территории страны.

Об этом информируют в Укргидрометцентре.

Первая суббота октября для большинства украинцев будет влажной, но при этом достаточно теплой. Ночная температура опустится до +9 градусов, а днем ​​поднимется до +29. Осень еще соревнуется с метеорологическим летом. Прогноз погоды на субботу, 5 октября, выглядит так:

В западных областях ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Ночная температура будет +10+12 градусов, дневная +15+17.

На севере Украины прогнозируется переменная облачность с небольшими дождями. Ночью столбики термометров покажут +11+15, днем ​​+13+21.

В центральных регионах прогнозируется переменная облачность, умеренные дожди и угрозы. Максимально ночью температура будет колебаться от +14 до +17 градусов, а днем ​​будет достигать +24+26.

На юге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами возможен умеренный дождь и грозы. Ночью температура будет +15+17 градусов, днем ​​+25+27.

На востоке прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +24+26.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура +14+16 градусов, днем ​​+27+29.

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