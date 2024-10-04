До кінця поточного тижня в Україні прогнозується досить тепла погода, особливо на сході та півдні, проте у деяких регіонах очікуються дощі, а також можливі грози.
Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича.
У п'ятницю, за прогнозами синоптиків, на більшості території України збережеться суха та аномально тепла погода. Лише в західних областях вранці та вдень можливі дощі і тумани. Температура повітря вночі становитиме +8…+14 °С, а вдень підніметься до +22…+27 °С; на заході очікується +14…+19 °С.
У суботу, 6 жовтня, вночі дощі пройдуть у західних областях, а вдень — також у південних, центральних та північних регіонах, місцями з грозами. На Лівобережжі погода залишиться без істотних опадів. Температура вночі становитиме +11...+16 °С, вдень — +17...+22 °С, тоді як на південному сході, в Криму та Приазов'ї очікується +23...+28 °С.
У неділю, 7 жовтня, нестійка погода з дощами охопить більшість областей країни, окрім сходу та заходу. Місцями можливі грози та шквалисте посилення вітру. Температура вночі буде +12…+17 °С, а вдень — +15…+20 °С; на південно-східній частині та в Криму — +23…+28 °С.
Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 5-6 жовтня до Києва з південного заходу наблизиться циклон, який принесе з собою дощі.
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