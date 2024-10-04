В большинстве регионов к концу недели температура снизится до +14...+20°, хотя в некоторых местах еще останется летнее тепло.

До конца текущей недели в Украине прогнозируется достаточно теплая погода, особенно на востоке и юге, однако в некоторых регионах ожидаются дожди, а также возможны грозы.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича.

В пятницу , по прогнозам синоптиков, на большинстве территории Украины сохранится сухая и аномально теплая погода. Лишь в западных областях утром и днем ​​возможны дожди и туман. Температура воздуха ночью составит +8…+14 °С, а днем ​​поднимется до +22…+27 °С; на западе ожидается +14…+19 °С.

В субботу , 6 октября, ночью дожди пройдут в западных областях, а днем ​​также в южных, центральных и северных регионах, местами с грозами. На Левобережье погода останется без существенных осадков. Температура ночью будет +11...+16 °С, днем ​​— +17...+22 °С, тогда как на юго-востоке, в Крыму и Приазовье ожидается +23...+28 °С.

В воскресенье, 7 октября, неустойчивая погода с дождями охватит большинство областей страны, кроме востока и запада. Местами возможны грозы и шквалистое усиление ветра. Температура ночью будет +12…+17 °С, а днем ​​— +15…+20 °С; на юго-восточной части и в Крыму - +23 ... +28 °С.

Ранее синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 5-6 октября в Киев с юго-запада приблизится циклон, который принесет с собой дожди.

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