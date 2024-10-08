Циклон, который в понедельник принес дожди во многих регионах, покинет территорию страны.

Завтра в Украине ожидается преимущественно сухая погода .

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook в понедельник, 7 октября.

Циклон, который в понедельник принес дожди во многих регионах, покинет территорию страны. Только в Сумской, Харьковской и Полтавской области еще останутся небольшие осадки.

Погода в Украине 8 октября

Во вторник, 8 октября, Украина окажется между двумя циклоническими системами: циклон Финни на северо-востоке и циклоны с центром Герда, наступающим над Великобританией.

Над Черным морем будет царить сухой антициклон. "Поэтому во вторник осадков в Украине не предвидится. Однако в ближайшую ночь остатки влаги все еще будут ощущаться в воздухе, на земле и деревьях в Сумской, Полтавской и частично Харьковской областях", — отметила Диденко.

Температура воздуха завтра

Температура воздуха во вторник будет достаточно комфортной: от +17 до +22 °C, на юге - до +22...+25 °C. На севере ожидается холоднее: +12...+18 °C.

В Киеве 8 октября прогнозируется бездождливая погода с температурой воздуха +16...+18°C.

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