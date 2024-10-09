На сьогоднішній день штрафи складають від 153 до 408 гривень для фізичних осіб і від 255 до 510 гривень для посадовців, але їх підвищать.

Верховна Рада планує збільшити штрафи для однієї категорії українських автомобілістів у 50 разів - законопроєкт №11024 вже пройшов перше читання.

Про це йдеться у законопроєкті №11024.

Народні депутати підтримали ініціативу Кабінету Міністрів щодо посилення покарання за порушення правил пересування на транспорті у заповідних зонах. Зокрема, заборонено їздити на позашляховиках, квадроциклах, баггі та мотоциклах класу ендуро.

На природоохоронних територіях дозволено пересування лише на дорогах загального користування, вулицях населених пунктів та приватних територіях.

На сьогоднішній день штрафи за джипінг у заповідниках складають від 153 до 408 гривень для фізичних осіб і від 255 до 510 гривень для посадовців. Якщо законопроєкт буде ухвалено в другому читанні, штрафи можуть зрости у 50 разів, до 8 500 – 17 000 гривень для фізичних осіб та 17 000 – 25 500 гривень для чиновників.

Нагадаємо, згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), водієві може бути виписаний штраф за керування транспортним засобом (ТЗ), який:

має несправності в системі гальм або рульового керування;

має несправності тягово-зчіпного пристрою;

має несправності зовнішніх світлових приладів у темний час доби;

має інші технічні несправності, що забороняють його експлуатацію згідно з правилами;

переобладнаний з порушенням норм, стандартів і правил.

За такі порушення передбачено штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 грн.

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