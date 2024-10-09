На сегодняшний день штрафы составляют от 153 до 408 гривен для физлиц и от 255 до 510 гривен для должностных лиц, но их повысят.

Верховная Рада планирует увеличить штрафы для одной категории украинских автомобилистов в 50 раз – законопроект №11024 уже прошел первое чтение.

Об этом говорится в законопроекте №11024.

Народные депутаты поддержали инициативу Кабинета Министров по ужесточению наказания за нарушение правил передвижения на транспорте в заповедных зонах. В частности, запрещено ездить на внедорожниках, квадроциклах, багги и мотоциклах класса эндуро.

На природоохранных территориях разрешено движение только на дорогах общего пользования, улицах населенных пунктов и частных территориях.

На сегодняшний день штрафы за джипинг в заповедниках составляют от 153 до 408 грн. для физических лиц и от 255 до 510 грн. для должностных лиц. Если законопроект будет принят во втором чтении, штрафы могут возрасти в 50 раз, до 8500 – 17000 гривен для физических лиц и 17000 – 25500 гривен для чиновников.

Напомним, согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), водителю может быть выписан штраф за управление транспортным средством (ТС), который:

имеет неисправности в системе тормозов или рулевого управления;

имеет неисправности тягово-сцепного устройства;

имеет неисправности наружных световых приборов в темное время суток;

имеет другие технические неисправности, запрещающие его эксплуатацию согласно правилам;

переоборудован с нарушением норм, стандартов и правил.

За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 20 тысяч рублей, что составляет 340 грн.

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