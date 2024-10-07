За такі порушення передбачено штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за повторне порушення платиться більше.

В Україні може бути надана адміністративна відповідальність у вигляді штрафу за керування несправним транспортним засобом.

Штрафи передбачені статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), водієві може бути виписаний штраф за керування транспортним засобом (ТЗ), який:

має несправності в системі гальм або рульового керування;

має несправності тягово-зчіпного пристрою;

має несправності зовнішніх світлових приладів у темний час доби;

має інші технічні несправності, що забороняють його експлуатацію згідно з правилами;

переобладнаний з порушенням норм, стандартів і правил.

За такі порушення передбачено штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 грн.

Якщо водій керує несправним транспортним засобом, що використовується для перевезення пасажирів, або технічний стан цього ТЗ не відповідає вимогам стандартів та Правил дорожнього руху, штраф становитиме 40 неоподатковуваних мінімумів — 680 грн.

Юрист Володарський уточнив, що повторне вчинення такого порушення протягом року може призвести до суворіших санкцій:

штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (850 грн до 1700 грн) з позбавленням права керування ТЗ на термін від 3 до 6 місяців;

або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

"Щоб уникнути повторних штрафів, важливо оскаржувати навіть першу постанову, винесену поліцією, якщо для цього є підстави", — порадив юрист.

Останні новини України:

Українці можуть оскаржити штраф від ТЦК: названо випадки, коли це можливо зробити.

Українців з котлами терміново попередили: "призводить до розтікання води газовими трубами".

Штрафи за чужі порушення: все частіше українці стикаються з проблемою "двійників".