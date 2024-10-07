В Украине может быть предоставлена ​​административная ответственность в виде штрафа за управление неисправным транспортным средством.

Штрафы предусмотрены статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

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Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), водителю может быть выписан штраф за управление транспортным средством (ТС), который:

  • имеет неисправности в системе тормозов или рулевого управления;
  • имеет неисправности тягово-сцепного устройства;
  • имеет неисправности наружных световых приборов в темное время суток;
  • имеет другие технические неисправности, запрещающие его эксплуатацию согласно правилам;
  • переоборудован с нарушением норм, стандартов и правил.

За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 20 тысяч рублей, что составляет 340 грн.

Если водитель управляет неисправным транспортным средством, используемым для перевозки пассажиров, или техническое состояние этого ТС не отвечает требованиям стандартов и Правил дорожного движения, штраф будет составлять 40 не облагаемых налогом минимумов — 680 грн.

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Юрист Володарский уточнил, что повторное совершение такого нарушения в течение года может привести к более строгим санкциям:

  • штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов (850 грн до 1700 грн) с лишением права управления ТС на срок от 3 до 6 месяцев;
  • или административный арест сроком от 5 до 10 суток.

"Во избежание повторных штрафов важно оспаривать даже первое постановление, вынесенное полицией, если для этого есть основания", — посоветовал юрист.

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