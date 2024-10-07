За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 20 тысяч рублей - за повторное нарушение платится больше.

В Украине может быть предоставлена ​​административная ответственность в виде штрафа за управление неисправным транспортным средством.

Штрафы предусмотрены статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), водителю может быть выписан штраф за управление транспортным средством (ТС), который:

имеет неисправности в системе тормозов или рулевого управления;

имеет неисправности тягово-сцепного устройства;

имеет неисправности наружных световых приборов в темное время суток;

имеет другие технические неисправности, запрещающие его эксплуатацию согласно правилам;

переоборудован с нарушением норм, стандартов и правил.

За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 20 тысяч рублей, что составляет 340 грн.

Если водитель управляет неисправным транспортным средством, используемым для перевозки пассажиров, или техническое состояние этого ТС не отвечает требованиям стандартов и Правил дорожного движения, штраф будет составлять 40 не облагаемых налогом минимумов — 680 грн.

Юрист Володарский уточнил, что повторное совершение такого нарушения в течение года может привести к более строгим санкциям:

штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов (850 грн до 1700 грн) с лишением права управления ТС на срок от 3 до 6 месяцев;

или административный арест сроком от 5 до 10 суток.

"Во избежание повторных штрафов важно оспаривать даже первое постановление, вынесенное полицией, если для этого есть основания", — посоветовал юрист.

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