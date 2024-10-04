У будинку посадовців було понад 5,2 мільйона доларів, 300 тисяч євро, а також цінні прикраси.

На Хмельниччині працівники ДБР викрили корупційну схему, до якої були причетні керівниця обласного медико-соціального експертного центру та її син, який обіймає керівну посаду в обласному управлінні Пенсійного фонду.

Про це інформують в Державному бюро розслідувань.

Правоохоронці під час обшуків знайшли понад 6 доларів США в різних валютах – доларах США, євро та гривнях. У кабінеті керівниці знайшли 100 тисяч доларів і списки ухилинтів, які отримували підроблені медичні довідки для виключення з військової служби. Також були вилучені підроблені медичні документи, що підтверджують незаконну діяльність.

У будинку посадовців було понад 5,2 мільйона доларів, 300 тисяч євро, а також цінні прикраси. Серед вилучених матеріалів – документи, що підтверджують відмивання грошей через незаконну діяльність.

Під час обшуку керівниця МСЕК намагалася викинути через вікно дві сумки з півмільйоном доларів, проте спроба була невдалою.

Цей випадок став одним із наймасштабніших проявів корупції в регіоні. Наразі слідство триває, і винні будуть притягнути до відповідальності.

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