Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершили розслідування кримінальної справи проти колишніх керівників банку «Фінанси та Кредит».
Як повідомили у ДБР, вони підозрюються у розтраті майна банку в складі злочинної організації на суму понад 608 мільйонів гривень.
Дослідження показало, що один із акціонерів банку організував злочинну схему кредитування підконтрольних йому компаній з 2007 по 2015 рік. Це дозволило виводити кошти банку на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. Функціонування цієї схеми забезпечували лояльні високопосадовці банку та довірені особи акціонера.
В одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку від кредитування підконтрольної компанії перевищили 608 мільйонів гривень.
Учасники злочинної організації намагалися легалізувати свої дії, укладаючи протягом 5 років більше сотні додаткових угод до основного кредитного договору, що безпідставно збільшувало кредитний ліміт. При цьому банк не отримав жодної ліквідної застави.
Колишні високопосадовці банку підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтею 255 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), а також статтею 191 (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем в складі злочинної організації).
Фігурантам справи загрожує до дванадцяти років ув'язнення, з позбавленням права займати певні посади або здійснювати певну діяльність на строк до трьох років, а також з конфіскацією майна.
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