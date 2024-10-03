Фігурантам справи загрожує до дванадцяти років ув'язнення, з позбавленням права займати певні посади або здійснювати певну діяльність на строк до трьох років.

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершили розслідування кримінальної справи проти колишніх керівників банку «Фінанси та Кредит».

Як повідомили у ДБР, вони підозрюються у розтраті майна банку в складі злочинної організації на суму понад 608 мільйонів гривень.

Дослідження показало, що один із акціонерів банку організував злочинну схему кредитування підконтрольних йому компаній з 2007 по 2015 рік. Це дозволило виводити кошти банку на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. Функціонування цієї схеми забезпечували лояльні високопосадовці банку та довірені особи акціонера.

В одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку від кредитування підконтрольної компанії перевищили 608 мільйонів гривень.

Учасники злочинної організації намагалися легалізувати свої дії, укладаючи протягом 5 років більше сотні додаткових угод до основного кредитного договору, що безпідставно збільшувало кредитний ліміт. При цьому банк не отримав жодної ліквідної застави.

Колишні високопосадовці банку підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтею 255 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), а також статтею 191 (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем в складі злочинної організації).

Фігурантам справи загрожує до дванадцяти років ув'язнення, з позбавленням права займати певні посади або здійснювати певну діяльність на строк до трьох років, а також з конфіскацією майна.

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