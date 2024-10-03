Фигурантам дела грозит до двенадцати лет заключения с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет.

Сотрудники ДБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершили расследование уголовного дела против бывших руководителей банка «Финансы и Кредит».

Как сообщили в ДБР , они подозреваются в растрате имущества банка в составе преступной организации на сумму более 608 миллионов гривен.

Исследование показало, что один из акционеров банка организовал преступную схему кредитования подконтрольных ему компаний с 2007 по 2015 год. Это позволило выводить средства банка на оффшорные компании для дальнейшей легализации. Функционирование этой схемы обеспечивали лояльные чиновники банка и доверенные лица акционера.

В одном из эпизодов преступной деятельности убытки банка от кредитования подконтрольной компании превысили 608 миллионов гривен.

Участники преступной организации пытались легализовать свои действия, заключая в течение 5 лет более сотни дополнительных соглашений к основному кредитному договору, что безосновательно увеличивало кредитный лимит. При этом банк не получил ни одного ликвидного залога.

Бывшие чиновники банка подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 255 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией), а также статьей 191 (расход чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в составе преступной) .

Фигурантам дела грозит до двенадцати лет заключения с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества.

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