Сотрудники ДБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершили расследование уголовного дела против бывших руководителей банка «Финансы и Кредит».
Как сообщили в ДБР , они подозреваются в растрате имущества банка в составе преступной организации на сумму более 608 миллионов гривен.
Исследование показало, что один из акционеров банка организовал преступную схему кредитования подконтрольных ему компаний с 2007 по 2015 год. Это позволило выводить средства банка на оффшорные компании для дальнейшей легализации. Функционирование этой схемы обеспечивали лояльные чиновники банка и доверенные лица акционера.
В одном из эпизодов преступной деятельности убытки банка от кредитования подконтрольной компании превысили 608 миллионов гривен.
Участники преступной организации пытались легализовать свои действия, заключая в течение 5 лет более сотни дополнительных соглашений к основному кредитному договору, что безосновательно увеличивало кредитный лимит. При этом банк не получил ни одного ликвидного залога.
Бывшие чиновники банка подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 255 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией), а также статьей 191 (расход чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в составе преступной) .
Фигурантам дела грозит до двенадцати лет заключения с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества.
Последние новости Украины:
Массовые поджоги военных авто прокатились по Украине: уничтожено больше 200 машин.
Хищение на государственном предприятии: разоблачена новая коррупционная схема, чиновник растратил кругленькую сумму.
В украинской энергетике украли сотни миллионов: циничное преступление совершили ради наживы.