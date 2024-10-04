Позивач подав до суду після отримання штрафу під час візиту до Територіального центру комплектування (ТЦК).

У Києві чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень у Територіальному центрі комплектування (ТЦК) під час оновлення його даних - він не погодився з цим рішенням і вирішив оскаржити штраф.

Про це повідомила профільна Судово-юридична газета.

Позивач подав до суду після отримання штрафу під час візиту до Територіального центру комплектування (ТЦК) для оновлення своїх облікових даних. Замість стандартної процедури, представники ТЦК склали протокол за нібито порушення правил військового обліку.

Чоловік стверджує, що не отримував жодних попередніх викликів від ТЦК і з’явився вчасно для уточнення своїх даних.

Суд встановив, що ТЦК не представив належних доказів повторного порушення правил військового обліку або вручення офіційного виклику, що є необхідною умовою для притягнення до відповідальності. У зв’язку з відсутністю доказів порушення та недоведеність вини позивача, суд скасував штраф і постанову про адміністративне правопорушення, задовольнивши позов.

Нагадаємо про ще одну судову справу. Суд відзначив, що у Вінниці чоловіка, який мав відстрочку від призову, мобілізував Територіальний центр комплектування (ТЦК).

Військовозобов'язаний вирішив оскаржити це рішення та подав позов проти військкомату. ТЦК не мав права призивати позивача на військову службу, оскільки він не підлягав мобілізації відповідно до вимог Закону України "Про мобілізацію". З урахуванням цього, суд визнав незаконними та скасував наказ ТЦК про призов на військову службу.

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