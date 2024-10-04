Истец подал в суд после получения штрафа во время визита в Территориальный центр комплектования (ТЦК).

В Киеве мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен в Территориальном центре комплектования (ТЦК) во время обновления его данных – он не согласился с этим решением и решил обжаловать штраф.

Об этом сообщила профильная Судебно-юридическая газета.

Истец подал в суд после получения штрафа во время визита в Территориальный центр комплектования (ТЦК) для обновления своих учетных данных. Вместо стандартной процедуры представители ТЦК составили протокол за якобы нарушение правил военного учета.

Мужчина утверждает, что не получал предварительных вызовов от ТЦК и появился вовремя для уточнения своих данных.

Суд установил, что ТЦК не предоставил надлежащих доказательств повторного нарушения правил военного учета или вручения официального вызова, что является необходимым условием для привлечения к ответственности. В связи с отсутствием доказательств нарушения и недоказанности вины истца, суд отменил штраф и постановление об административном правонарушении, удовлетворив иск.

Напомним еще об одном судебном деле. Суд отметил, что в Виннице мужчину, имевшего отсрочку от призыва, мобилизовал Территориальный центр комплектования (ТЦК).

Военнообязанный решил обжаловать это решение и подал иск против военкомата. ТЦК не имел права призывать истца на военную службу, поскольку он не подлежал мобилизации в соответствии с требованиями Закона Украины "О мобилизации". С учетом этого суд признал незаконными и отменил приказ ТЦК о призыве на военную службу.

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