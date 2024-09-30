Гончаренко пояснив, що директива, яка забороняє призов до 25 років, належить до компетенції командування Сухопутних військ.

Українська влада видала директиву, яка забороняє мобілізацію обмежено придатних осіб до цього віку.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

У майбутньому можуть розглянути питання щодо громадян, які вже проходять військову службу.

"Це хороша новина для всіх обмежено придатних, яких намагаються мобілізувати до 25 років", — зазначив Олексій Гончаренко.

Гончаренко пояснив, що директива, яка забороняє призов до 25 років, належить до компетенції командування Сухопутних військ, оскільки ТЦК підпорядковуються їм.

"Текст директиви не може бути опублікований через гриф. Проте, інформація підтверджена. Продовжуємо боротьбу за тих, хто вже мобілізований, і будемо домагатися їх демобілізації", — підкреслив нардеп.

Раніше Politeka також писала про те, як правильно оформити відстрочку від мобілізації в Україні. Юристи навели ЗУ №3543-XII у якому йдеться про те, що перевірка підстав щодо надання військовим відстрочки від призову від мобілізації в Україні до ЗСУ та її оформлення здійснюється уповноваженими особами Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Тому, щоб українці мали право оформити відстрочку від мобілізації в Україні, потрібно звертатися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

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