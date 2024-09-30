Гончаренко пояснил, что директива, запрещающая призыв до 25 лет, входит в компетенцию командования Сухопутных войск.

Украинские власти издали директиву, запрещающую мобилизацию ограниченно пригодных лиц к этому возрасту.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В будущем могут рассмотреть вопросы граждан, которые уже проходят военную службу.

"Это хорошая новость для всех ограниченно подходящих, которых пытаются мобилизовать до 25 лет", - отметил Алексей Гончаренко.

Гончаренко пояснил, что директива, запрещающая призыв до 25 лет, входит в компетенцию командования Сухопутных войск, поскольку ТЦК подчиняются им.

"Текст директивы не может быть опубликован из-за грифа. Однако информация подтверждена. Продолжаем борьбу за тех, кто уже мобилизован, и будем добиваться их демобилизации", — подчеркнул нардеп.

Ранее Politeka писала также о том, как правильно оформить отсрочку от мобилизации в Украине. Юристы привели ЗУ №3543-XII, в котором говорится, что проверка оснований по предоставлению военным отсрочки от призыва от мобилизации в Украине в ВСУ и ее оформление осуществляется уполномоченными лицами Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Поэтому чтобы украинцы имели право оформить отсрочку от мобилизации в Украине, нужно обращаться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

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