В доме чиновников было более 5,2 миллионов долларов, 300 тысяч евро, а также ценные украшения.

На Хмельнитчине работники ДБР разоблачили коррупционную схему , к которой были причастны руководитель областного медико-социального экспертного центра и ее сын, занимающий руководящий пост в областном управлении Пенсионного фонда.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Правоохранители во время обысков обнаружили более 6 долларов США в разных валютах – долларах США, евро и гривнах. В кабинете руководительницы нашли 100 тысяч долларов и списки уклонинтов, получавших поддельные медицинские справки для исключения из военной службы. Также были изъяты поддельные медицинские документы, подтверждающие незаконную деятельность.

В доме чиновников было более 5,2 миллионов долларов, 300 тысяч евро, а также ценные украшения. Среди изъятых материалов – документы, подтверждающие отмывание денег из-за незаконной деятельности.

Во время обыска руководительница МСЭК пыталась выбросить через окно две сумки с полумиллионом долларов, однако попытка была неудачной.

Этот случай стал одним из самых масштабных проявлений коррупции в регионе. Следствие продолжается, и виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее Politeka также писала , что в украинском банке обнаружили финансовые махинации на сотни миллионов: коррупционная схема действовала 5 лет.

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