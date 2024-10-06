За даними Мінекономіки, у першому півріччі найбільша середня зарплата штатних працівників була у сфері "Інформація та телекомунікації".

В Україні зафіксували зростання середньої заробітної плати на 20% за поточний рік.

Такі дані були оприлюднені пресслужбою Міністерства економіки в межах Моніторингу основних економічних подій.

Як і раніше, найвищі доходи мають програмісти, а найнижчі — працівники освітньої сфери.

Як розподіляються середні зарплати в Україні?

У звіті Мінекономіки з посиланням на Державну службу статистики виявилося, що середня заробітна плата (до вирахування податків) у другому кварталі сягнула 20,96 тис. гривень.

На кадрових порталах призначають середню «чисту» зарплату: у резюме — 20,5 тис. гривень, у вакансіях — 19,67 тис. гривень. За даними Мінекономіки, у першому півріччі найбільша середня зарплата штатних працівників була у сфері "Інформація та телекомунікації", де заробітки досягли 49,83 тис. гривень.

На другому місці — працівники сфери «Фінансова та страхова діяльність», їхні доходи становлять 39,5 тис. гривень.

Найменше отримують працівники освіти — у середньому 13,86 тис. гривень.

Раніше Politeka також писала про те, що безробітні українці можуть отримати допомогу. До категорій без належних заробітків відносяться особи віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не отримують доходу і готові до працевлаштування.