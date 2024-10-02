До категорій без належних заробітків відносяться особи віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не отримують доходу і готові до працевлаштування.

Допомога по безробіттю надається тим, хто офіційно застрахований і визнаний безробітним відповідно до чинного законодавства.

Про це інформує informator.ua.

Як призначається допомога по безробіттю

Мінімальна сума виплати від 1 500 до 2 500 гривень, зазначає адвокат Анна Даніель.

Важливо! До категорій без належних заробітків відносяться особи віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не отримують доходу і готові до працевлаштування.

Статус безробітного надається на підставі особистої заяви (в тому числі й поданої з електронної пошти) з моменту реєстрації в органах державної влади, які займаються питаннями зайнятості та трудової міграції.

Призначення допомоги, її розмір, терміни виплати, а також можливості затримки, зменшення чи припинення виплати оформлюються наказом керівника центру зайнятості, де зареєстрований безробітний та отримує соціальні послуги, – пояснює адвокатка.

Розмір додаткової допомоги визначається за трьома основними критеріями:

середня заробітна плата;

тривалість страхового стажу;

підстави припинення трудових відносин.

Додатково! Фонд загальнообов'язкового соціального державного страхування України на випадок безробіття відповідає за управління страховими внесками, здійснення контролю за витратами, виплату допомоги та надання соціальних послуг, а також виконання інших відповідних функцій.

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